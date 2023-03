Speciale difesa: India mantiene primato importazioni armi, aumentano acquisti dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo 2018-22 l’India si è confermata come primo Paese importatore di armi, con una quota dell’undici per cento delle importazioni globali. Lo rivela il rapporto 2023 del Sipri, lo Stockholm International Peace Research Institute. Rispetto al quinquennio 2013-17, tuttavia, la quota si è ridotta dell’undici per cento. L’India ha mantenuto il primo posto anche come destinazione delle armi russe, sebbene la percentuale di importazioni dalla Russia sia scesa al 45 per cento, dal 64 per cento del periodo 2013-17. L’India, infatti, ha incrementato la produzione nazionale e diversificato le fonti, incrementando soprattutto gli acquisti dalla Francia, al secondo posto tra i fornitori, con un aumento del 489 per cento tra i due quinquenni. La quota francese nelle importazioni indiane è salita al 29 per cento, precedendo quella degli Stati Uniti, scesa dal dodici all’undici per cento. (Inn)