Speciale difesa: Moldova, ministro Difesa, nessun pericolo imminente per sicurezza nazionale

22 luglio 2021

- La Moldova non sta affrontando un pericolo militare imminente, ma una guerra ibrida condotta da Mosca per rovesciare il percorso filoeuropeo di Chisinau. Lo ha detto il ministro della Difesa moldavo, Anatolie Nosatii, in un'intervista concessa ai media internazionali. "Attualmente non vi è alcun pericolo militare imminente contro la Moldova, ma esistono altri tipi di pericoli che incidono sulla sua sicurezza", ha dichiarato Nosatii, sottolineando che la disinformazione e le tensioni nella società generate dalla Russia sono una serie di sfide destinate a seminare il caos e cambiare l'ordine politico in Moldova. (Rob)