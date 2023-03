Sardegna: gli agenti della Polizia locale di Sassari potranno utilizzare il taser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Locale di Sassari potranno utilizzare il taser, la pistola a impulsi elettrici. Lo ha deciso la Giunta comunale del capoluogo turritano. La decisione fa seguito a una delibera della fine dello scorso febbraio che ha modificato il regolamento sulle armi in dotazione agli agenti della Polizia locale. L'obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza nel territorio comunale dotando gli agenti di strumenti adeguati. Finora il taser è stato utilizzato dagli uomini della Polizia di Stato che nei giorni scorsi se ne sono serviti per bloccare un giovane che si trovava gli arresti domiciliari, era fuggito in macchina nel quartiere di Santa Maria di Pisa. (Rsc)