Cittadinanza: Murelli (Lega) su Ius soli, con Pd modello dittatoriale di scuola

- "Grave l'iniziativa del sindaco di Bologna Matteo Lepore, che strumentalizza gli alunni di una scuola per fare propaganda allo Ius soli. I minori hanno il diritto di vivere la scuola come luogo di apprendimento, crescita e confronto costruttivo, lontano da strumentalizzazioni politiche. Se questo è il Pd modello Schlein siamo molto lontani da una concezione democratica e libera dell'istruzione, molto più simile alle dittature che i dem vorrebbero combattere". Lo afferma in una nota la senatrice della Lega Elena Murelli.(Com)