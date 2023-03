Nigeria: commissione elettorale fornirà accesso a suo database alle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione elettorale della Nigeria ha promesso di consegnare alle opposizioni tutto il materiale legato al contestato sondaggio presidenziale del mese scorso. Nell'annunciarlo ai media il presidente della commissione, Mahmood Yakubu, ha sottolineato di non avere nulla da nascondere. Yakubu ha così risposto alle richieste del Partito laburista e del Partito democratico popolare (Pdp) di permettere l'accesso ai database elettorali in modo da sostenere il loro ricorso legale contro l'esito del voto. I laburisti, in particolare, avevano minacciato di organizzare proteste a livello nazionale se la commissione elettorale avesse impedito l'accesso alle informazioni. Bola Ahmed Tinubu, candidato del Congresso di tutti i progressisti (Apc) di Buhari, è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali che si sono tenute il 25 febbraio scorso in Nigeria. Tinubu succederà al presidente uscente Muhammadu Buhari, che ha già completato i due mandati previsti dalla Costituzione. (segue) (Res)