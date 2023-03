Nigeria: commissione elettorale fornirà accesso a suo database alle opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati ufficiali pubblicati dalle autorità elettorali nigeriane, il politico 70 enne ha ottenuto il 36 per cento dei voti, mentre il suo rivale, l’ex vicepresidente Atiku Abubakar, candidato del Partito democratico popolare (Pdp), ha raccolto il 29 per cento dei consensi. Peter Obi, candidato alla presidenza del Partito laburista, è stato sostenuto invece dal 25 per cento degli elettori. Tinubu, uno tra i politici più ricchi della Nigeria, ha poggiato la sua campagna elettorale sui risultati conseguiti nella veste di governatore, specie nella ricostruzione di Lagos. Proprio in quella città, però, su Tinubu ha avuto la meglio il laburista Obi, che ha saputo raccogliere il consenso dei giovani elettori nelle aree urbane del Paese. Ieri l’opposizione ha chiesto la ripetizione del voto, sostenendo che sia stato viziato da diffuse irregolarità. (Res)