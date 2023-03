Giustizia: Dori (Avs), più personale e basta detenute madri, ecco nostra mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Consolidare il principio del giusto processo e superare le carenze di personale amministrativo; stabilizzare i contratti degli addetti presso l'ufficio per il processo; potenziare gli strumenti di lotta alla criminalità di tipo mafiosa, con particolare riguardo ai cosiddetti ecoreati, istituendo presso ogni tribunale una struttura dedicata; piattaforma unica di gestione dei processi telematici; diminuire il sovraffollamento carcerario, misure a favore dei detenuti la cui condizione non sia compatibile con il carcere, come i tossicodipendenti o le madri; non depotenziare lo strumento delle intercettazioni come strumento di ricerca della prova; circoscrivere il reato di abuso d’ufficio; avviare l'inserimento dell’avvocatura nella Costituzione; consolidare la giustizia riparativa dando centralità alle vittime". Sono i principali impegni che il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera chiede al governo nell’ambito delle iniziative legate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Devis Dori, capogruppo in commissione Giustizia e primo firmatario della mozione discussa oggi dall’Aula di Montecitorio, afferma: "Gli impegni che la nostra mozione chiede al governo riguardano i punti essenziali per ripristinare un efficace servizio della giustizia nel rispetto dei principi costituzionali. Le carenze attuali ledono fortemente l’effettività dei diritti di tutti i cittadini e la competitività del sistema economico e produttivo del Paese: vigileremo sull’azione del governo". (Com)