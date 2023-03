Milano: chiusure a tratti e deviazioni per lavori di sostituzione dell'armamento tranviario di via Montegani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno venerdì 17 marzo i lavori di sostituzione dell'armamento tranviario di via Montegani che prevedono la sostituzione dei binari, degli scambi dei tram e del manto stradale. L'intervento non consente di lavorare su una sola corsia, sarà quindi necessario chiudere alla circolazione, di volta in volta, i tratti oggetto dei lavori fino al termine previsto del 31 agosto. Nello stesso periodo sarà eseguito un intervento analogo sulla linea tranviaria in piazza Ventiquattro Maggio: le linee di tram non faranno tutto il percorso previsto e, quando possibile, saranno sostituite da bus alternativi. Dal 17 marzo al 16 giugno il tram 3 non farà servizio tra il capolinea Duomo e piazza Abbiategrasso, mentre farà normale servizio tra piazza Abbiategrasso e il capolinea Gratosoglio. Il bus B3 fermerà in piazza Abbiategrasso, via della Chiesa Rossa, via Montegani, via Meda, corso San Gottardo, piazza Ventiquattro Maggio, viale Col di Lana, viale Bligny, via Bocconi, via Castelbarco e Porta Lodovica. Tra Duomo e Porta Ludovica sarà possibile usare il tram 15. Mentre il bus N15 salterà le fermate di via Montegani/Palmieri e via Montegani/Neera. (Com)