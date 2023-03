Industria: Mameli (Intesa Sanpaolo), calo produzione a gennaio più ampio di attese ma non annulla balzo dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo della produzione industriale italiana a gennaio (-0,7 per cento su base mensile) “è stato più ampio delle attese, ma non annulla il balzo di dicembre, che pure è stato rivisto al ribasso a 1,2 per cento da una prima stima a 1,6 per cento”. È questo il commento di Paolo Mameli, senior economist della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, sul dato della produzione industriale di gennaio. “Il dato lascia l’output a un livello inferiore di -2,1 per cento rispetto a quello raggiunto poco prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (febbraio 2022). La produzione resta invece al di sopra dei livelli pre-pandemici (+0,6 per cento rispetto a febbraio 2020). Inoltre, il calo di gennaio è stato tutt'altro che diffuso, in quanto dovuto principalmente ai beni strumentali (-2 per cento dopo il 3,3 per cento di dicembre), e, in misura minore, ai beni intermedi (-0,6 per cento, in diminuzione per il quinto mese consecutivo). Il calo della produzione di beni intermedi negli ultimi mesi suggerisce che le imprese specie dei settori energivori potrebbero aver sostituito le parti più a monte della catena produttiva domestica con importazioni di beni intermedi, per far fronte all’aumento dei costi degli input. Sul fronte opposto, i beni durevoli hanno registrato un forte rimbalzo (3,7 per cento dopo il -2,6 per cento di dicembre)", sottolinea Mameli, che aggiunge: "I beni non durevoli e l’energia sono cresciuti solo marginalmente nel mese. A differenza che in altri Paesi europei (Germania in primis), la produzione nei settori ad alta intensità energetica è calata ancora su base congiunturale a gennaio (-0,9 per cento su base mensile), ma la tendenza di calo si è andata via via attenuando nel periodo più recente: la variazione negli ultimi tre mesi risulta pari a -2 per cento su base trimestrale a gennaio, dopo un punto di minimo a -6,1 per cento lo scorso settembre. Da notare che le più ampie flessioni nel mese vengono da settori molto orientati all’export come il farmaceutico e la meccanica (-6,1 per cento e -4,7 per cento su base mensile, rispettivamente), per via sia di una domanda estera più debole che di un tasso di cambio meno favorevole (fattore che nei mesi scorsi aveva sostenuto le vendite specie verso i Paesi dell’area del dollaro, consentendo almeno in parte alla imprese esportatrici di preservare una buona competitività sui mercati esteri nonostante l’incremento dei costi di produzione domestica)". (segue) (Rin)