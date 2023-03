Industria: Mameli (Intesa Sanpaolo), calo produzione a gennaio più ampio di attese ma non annulla balzo dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la produzione industriale - prosegue - in febbraio e marzo si mantenesse ai livelli di gennaio, risulterebbe poco variata nell'intero primo trimestre, dopo essere calata di ben -1,4 per cento nell'ultimo trimestre del 2022. Poiché le indicazioni sull’output provenienti dalle indagini sulle imprese manifatturiere hanno mostrato un aumento a febbraio, non sarebbe sorprendente vedere una tenuta della produzione anche nei prossimi mesi, grazie alla moderazione dei prezzi dell'energia. In sintesi, l’industria, che è stata la principale responsabile del calo del Pil nello scorcio finale dello scorso anno, potrebbe quantomeno non frenare il valore aggiunto a inizio 2023. Ciò indica rischi al rialzo sulla nostra attuale previsione di un’attività economica stagnante nel trimestre in corso dopo il -0,1 per cento su base trimestrale visto a fine 2022. Al momento, le implicazioni della crisi bancaria americana sull’attività economica in Italia ci paiono assai limitate, a meno di una tracimazione dell’instabilità finanziaria anche al di qua dell’Atlantico, con l’eventuale conseguenza di una più drastica restrizione delle condizioni creditizie da parte degli intermediari finanziari, o di una riduzione della propensione a investire, motivata da maggiore incertezza, da parte delle imprese. Peraltro, se la crisi bancaria statunitense inducesse la Bce a ridurre l’entità della restrizione monetaria nei prossimi mesi, l'impatto netto per l’industria italiana potrebbe essere positivo (non si tratta comunque al momento del nostro scenario centrale). Di recente - conclude Mameli - abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni sulla crescita del Pil italiano quest'anno (dallo 0,6 per cento, già ampiamente al di sopra del consenso negli ultimi sei mesi, allo 0,8 per cento), grazie alla moderazione dei prezzi energetici, mentre abbiamo ridotto la nostra previsione per il 2024 (dall'1,8 per cento all'1,5 per cento, che resta peraltro al sopra della stima media di consenso), sulla scia degli effetti ritardati della stretta monetaria della Bce". (Rin)