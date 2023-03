Sport: Salis (Coni), anno duro per la Federazione, ma create nuove opportunità e sensibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo essere molto chiari: il confine tra rigidità e abuso non è labile, è molto netto e noi questo confine lo difendiamo. È stato un anno duro per la Federazione che ha affrontato una crisi, ma è stata in grado di creare una nuova opportunità e una nuova sensibilità" infatti "ha istituito il Safe Guarding Office - un organo di ascolto psicologico per fornire supporto agli atleti iscritti - prima che questa ondata di casi la investisse". Lo ha affermato oggi il vicepresidente vicario del Coni e componente del Safe Guarding Office della Fgi, Silvia Salis, durante l'evento contro i disturbi dell'alimentazione "Alleati per lo sport in salute" che si è svolto all'auditorium auxologico San Luca, a Milano. "Dobbiamo far sì che lo sport sia un ambiente sicuro. Non dico immune, ma sicuro" ha proseguito Salis, sottolineando poi come l'ambiente della ginnastica abbia una delicatezza in più e come la rigidità dettata dagli allenamenti "non può sconfinare in abuso". La vicepresidente del Coni ha rimarcato come la figura del tecnico sia fondamentale per il perseguimento della prestazione di alto livello, ma è imprescindibile "la presenza di un nutrizionista e di uno psicologo per accompagnare" questo tipo di percorso "che sappiamo essere molto importante a livello di stress per i nostri atleti". "Stiamo facendo qualsiasi cosa perché si sbagli il meno possibile", ha concluso. (Rem)