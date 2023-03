Pa: Baldino (M5s) su Anastasio, resta responsabilità politica governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo davvero oltre ogni immaginazione. Oggi Claudio Anastasio, un manager nominato dal governo Meloni a capo di una società pubblica, balza agli onori della cronaca per aver inviato una mail ai componenti del Cda con esplicite citazioni del celebre discorso di Mussolini sul delitto Matteotti. Al netto delle sopraggiunte dimissioni di Anastasio che considero un atto dovuto, qui il tema è un altro. Stiamo parlando del presidente di una società pubblica con il compito di gestire servizi informatici a favore di Inps, Istat e Inail e prevista nel Pnrr, stiamo parlando di una società che dovrebbe accompagnare le principali aziende pubbliche verso la transizione digitale che impegna oltre 50 miliardi del Pnrr. In che mani sono queste risorse?". Lo afferma, in una nota, Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio. "Le dimissioni di Anastasio non assolvono il governo Meloni dalle proprie responsabilità per le decisioni scellerate che continua a prendere ormai dal proprio insediamento - continua la parlamentare -. Sulla base di quale esperienza o risultato Giorgia Meloni ha scelto Anastasio? Ancora una volta questo governo ha dato prova della propria inadeguatezza anche nella scelta delle professionalità chiamate a gestire settori strategici del Paese come quello della transizione digitale rispetto a cui solo nei primi cinque mesi il governo Meloni ha dato prova di totale approssimazione e retromarce come le crociate contro i pagamenti digitali, poi sconfessate dalla Ue, l'annunciata eliminazione dello Spid e le misteriose dimissioni di Baldoni dall'Agenzia per la cybersecurity. Ma i dubbi e le preoccupazioni non si fermano qui, se pensiamo alle centinaia di nomine importanti che questo governo si appresta a fare". (Com)