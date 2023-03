Algeria: ambasciatore Pugliese inaugura un nuovo centro visti a Ghardaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, si è recato in visita a Ghardaia, principale centro della Valle del M’Zab nel Sahara algerino, per inaugurare con il governatore (Wali) locale il sesto sportello visti dell’Italia in Algeria, dopo quelli aperti ad Algeri, Orano, Costantina, Annaba e Adrar. Al centro dei colloqui, la promozione dei settori del turismo e dell’industria anche grazie all’avvio di partenariati culturali - in particolare nel settore del restauro - e commerciali nei dossier strategici come l’agroindustria e la trasformazione della plastica e dei rifiuti. Ghardaia è tra le principali destinazioni che gli italiani scelgono per visitare l’Algeria e principale punto di partenza dei circuiti che le grandi agenzie turistiche italiane sviluppano nel sud del Paese. Come sottolineato dall’ambasciatore Pugliese, “aprire un centro di servizi consolari italiani dedicato alla comunità mozabita, il primo a Ghardaia, ha anche l’obiettivo di stimolare la conoscenza reciproca e avvicinare i popoli per promuovere anche a livello regionale l’eccezionalità del partenariato tra Italia e Algeria”. (Ala)