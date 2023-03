Libano: delegazione task force statunitense, necessario accordo su elezione presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione del presidente della Repubblica del Libano richiede il raggiungimento di un accordo su un candidato che possa servire gli interessi del Paese. Lo ha dichiarato l'ex ambasciatore Edward Gabriel, giunto ieri in visita a Beirut a capo di una delegazione della task force statunitense per il Libano (Atfl), in seguito all’incontro con il premier uscente, Najib Miqati, e con il ministro degli Esteri, Abdallah Bou Habib. Gabriel ha espresso preoccupazione per la situazione economica e finanziaria del Paese dei cedri e ha invitato le istituzioni a “mettere in atto le riforme adeguate”. “Di fronte alla necessità di queste riforme e di eleggere un presidente, il Libano può contare sull’aiuto degli Stati Uniti e di altri Paesi”, ha ribadito il capo della delegazione. Dal 2019 il Libano è colpito da una crisi economica descritta dalla Banca mondiale come una delle peggiori della storia ed esacerbata dall’esplosione avvenuta al porto di Beirut il 4 agosto 2020 e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. In seguito alla scadenza del mandato dell’ex presidente libanese, Michel Aoun, lo scorso 31 agosto, il Paese dei cedri è senza un capo dello Stato a causa del mancato accordo tra i blocchi politici presenti in parlamento.(Lib)