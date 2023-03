Migranti: Silvestri-Floridia (M5s), Crosetto venga in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fermo restando la solidarietà del M5s al ministro Crosetto per gli attacchi ricevuti dal generale della Wagner, è necessario che le parole del ministro sulle presunte influenze russe all'origine del crescente flusso migratorio verso l'Italia vengano approfondite in Parlamento. Allo stesso tempo, è doveroso che il Copasir aggiorni tutte le informazioni sul tema attraverso gli altri ministri e direttori delle agenzie competenti". Lo affermano Francesco Silvestri e Barbara Floridia, capigruppo alla Camera e al Senato del Movimento cinque stelle. "I cittadini hanno il diritto di conoscere nel dettaglio le preoccupazioni espresse dal ministro Crosetto e capire se si tratta dell'ennesima boutade di un governo che fa di tutto per sviare da responsabilità e fallimenti - continuano i due parlamentari in una nota -. L'esecutivo Meloni deve imparare la grammatica istituzionale e a rispettare il ruolo del Parlamento: questioni così rilevanti vanno motivate nelle sedi opportune, non basta consegnarle occasionalmente al dibattito mediatico". (Com)