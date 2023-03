Speciale difesa: Libia, presidente Menfi firma dichiarazione degli Stati del bacino del Lago Ciad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohamed Menfi, ha firmato la dichiarazione finale della 16esima sessione ordinaria dei capi di Stato membri della commissione del Bacino del Lago Ciad, nel corso di una cerimonia che si è svolta nella capitale, Tripoli. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio, specificando che alla cerimonia erano presenti il segretario generale della commissione del Bacino del Lago Ciad, Maman Nouhou, gli ambasciatori del Niger e del Ciad in Libia e, da parte libica, il vice primo ministro del governo di unità nazionale e ministro dell'Agricoltura, Hussein Al Qatrani, il capo di Stato maggiore dell’Esercito basato a Tripoli, generale Mohamed al Haddad, e il capo dei servizi d’intelligence, generale Hussein Al Aeb. La dichiarazione finale include decisioni relative a sicurezza, difesa, ambiente, sviluppo e risorse idriche nella regione e in Africa in generale. (Lit)