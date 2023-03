Speciale difesa: Libia, alta tensione a Tripoli tra ministero dell'Interno e Autorità anti-immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono registrati momenti di alta tensione a Tripoli, la capitale della Libia, tra le Forze di sicurezza generali, che fanno riferimento al ministro dell’Interno del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Imad Trabelsi, e gli apparati di prevenzione dell’immigrazione illegale, guidati da Mohamed al Khoja. Domenica, Trabelsi ha annunciato un piano di sicurezza per la difesa dei confini, dei porti e delle regioni desertiche del Paese, con l’obiettivo di contrastare i traffici illeciti come richiesto dagli europei e dagli italiani in particolare. L’annuncio è stato diffuso durante un incontro fra Trabelsi, il comandante di Stato maggiore dell’Esercito libico con base a Tripoli, Mohammed al Haddad, il comandante di Stato maggiore delle Forze di terra, Al Fitouri Gharibil, e il comandante del Servizio di sicurezza interno, Lutfi al Hariri. Tale decisione avrebbe però ridimensionato l’Autorità anti-immigrazione illegale (Dcim) al Khoja in materia di migranti irregolari. Al Khoja, dunque, ha radunato diversi veicoli militari, con l’intenzione di marciare a Tripoli fino alla sede del ministero dell’Interno. Tuttavia, l’intervento delle forze dell’Autorità per il sostegno alla stabilità, guidate da Abd al Ghani al Kikli, ha evitato l’esplodere di scontri armati. (Lit)