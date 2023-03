Speciale difesa: Pakistan, Khan, mandato d’arresto per minaccia a giudice sospeso fino al 16 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei due mandati di arresto non soggetti a cauzione emessi nei confronti di Imran Khan, leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro, è stato sospeso fino al 16 marzo. Si tratta del mandato d’arresto per mancata comparizione nell’ambito del procedimento per minacce alla giudice distrettuale Zeba Chaudhry. La sospensione è stata concessa dal giudice di Corte d’assise Faizan Haider Gilani, che ha accolto il ricorso di Khan contro la decisione del giudice civile Rana Mujahid Rahim. Quest’ultimo ha anche ordinato alla polizia di condurre Khan in aula entro il 29 marzo. L’altro mandato di arresto, sempre per mancata comparizione, è stato emesso dal giudice di Corte d’assise Zafar Iqbal nel procedimento sul “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri. Khan è stato riconvocato in udienza il 18 marzo. L’ex premier, 70 anni, è coinvolto in varie vicende giudiziarie, per le quali ha ricevuto diverse citazioni, alcune nelle stesse date. La sua difesa ha chiesto l’esenzione dalla comparizione per motivi di salute, a causa dei postumi delle lesioni riportate nell’attentato del 3 novembre a Wazirabad. Gli arresti, comunque, finora non sono stati eseguiti. (Inn)