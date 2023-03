Veneto: siglata intesa per salvaguardia produzione e posti lavoro Akzo Nobel di Peseggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Venezia, si è tenuto un incontro gestito dall'Unità di crisi con la direzione Lavoro di regione del Veneto, relativo all'azienda Akzo Nobel Coatings Sa. Con l'occasione è stata presentata la firma dell'intesa siglata per salvaguardare la produzione e i posti dei 42 lavorati del sito di Peseggia, nel comune di Scorzè. L'accordo, come reso noto dalla Regione, "prevede la ricerca attiva, per il tramite di un advisor già ingaggiato, di acquirenti industriali disponibili a rilevare il sito produttivo e le maestranze di Peseggia con una dote economica prevista dall'azienda uscente". "Questo è un bell'accordo - ha sottolineato in chiusura l'assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione, Elena Donazzan - che, come riconosciuto a partire dall'azienda, è stato raggiunto grazie ad un costante lavoro di tutte le parti coinvolte. Un accordo che offre una prospettiva di reindustrializzazione e di tutela dei lavoratori del sito, che ricordo essere altamente specializzati. La Regione continuerà a monitorare le evoluzioni di questo accordo e la nostra unità di crisi aziendali opererà anche in stretto raccordo con i ministeri competenti". (Rev)