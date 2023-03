Roma: Morassut, bene intitolazione di area pubblica ad Armando Guerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Toponomastica di Roma Capitale ha deliberato in questi giorni l’intitolazione di alcune strade in diversi quartieri. Tra queste anche quella del quartiere Centroni Villa Senni ad Armando Guerci, "un dirigente popolare che ha contribuito in tanti decenni alla rinascita e sviluppo del quartiere. Una figura amata e rappresentativa della cittadinanza ben oltre la sua storica militanza comunista. Ringrazio l’Assessore Miguel Gotor per aver raccolto con scrupolo la richiesta del Comitato di Quartiere che, mesi fa, gli rappresentai. Ogni quartiere della periferia dovrebbe avere attenzione, servizi e identità anche coltivando le sue radici migliori”. Così in una nota il deputato del Partito democratico, Roberto Morassut. (Com)