Veneto: studio Università Padova- Fondazione Museo civico Rovereto, piante sono in fuga dal caldo

- La maggioranza delle piante delle Alpi nord orientali italiane si sposta verso quote più alte come risposta ai cambiamenti climatici. Questo quanto dimostrato dallo studio denominato "Red-listed plants are contracting their elevational range faster than common plants in the European Alps" pubblicato su 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dall'Università di Padova e dalla Fondazione Museo civico Rovereto. Il professor Lorenzo Marini la dottoressa Costanza Geppert del dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente dell'Università di Padova insieme ad Alessio Bertolli e Filippo Prosser, botanici della Fondazione Museo civico di Rovereto hanno dimostrato come "in questi tre decenni vi è stato uno spostamento verso quote più alte delle popolazioni di piante. Eppure la distribuzione delle specie autoctone rare non si è espansa verso l'alto in concomitanza con i cambiamenti climatici, ma si è, anzi, contratta. Infine le piante aliene, invece, si sono diffuse rapidamente a quote più alte spostandosi con la stessa velocità del riscaldamento climatico pur mantenendo la loro presenza anche a valle". Gli esperti - evidenzia un comunicato stampa - hanno capito che "alcune popolazioni di piante, per effetto del cambiamento climatico, sono sottoposte a temperature troppo alte per la loro sopravvivenza. Per questa ragione alcune specie migrano a quote più alte, dove si trovano condizioni termiche più fredde". Ma anche l'azione dell'uomo ha un importante impatto sulla flora alpina che a valle concentra le proprie attività antropiche. (Rev)