Rifiuti: Angeloni (Polizia locale Roma), molta burocrazia e poche risorse umane per pratiche

- Le tempistiche di risposta alle segnalazioni di sversamenti illeciti di rifiuti a Roma sono penalizzate dal volume di atti dei quali si deve occupare la polizia locale e che impegnano un numero esiguo di risorse umane. E' quanto ha riferito il Comandante della polizia locale di Roma Capitale, Ugo Angeloni, nel corso della commissione congiunta Rifiuti e Ambiente del Municipio Roma I. A Roma a livello di tempistiche uno dei problemi che affligge la parte di supporto della polizia locale "è il volume enorme di accesso agli atti: chi ci fa la segnalazione, poco dopo ci chiede cosa abbiamo fatto e anche quello ci porta via risorse che sono di tipo burocratico ma pur sempre risorse - ha spiegato -. Non posso in questo senso pensare ad aspetti diversi - ha sottolineato Angeloni - perché è previsto e c'è la facoltà di chi ha fatto l'esposto di poter andare a verificare che cosa è stato fatto. Un male inevitabile che ci porta via tantissime risorse, una delle realtà che affligge tutti i gruppi della città". (Rer)