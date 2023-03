Spagna: principessa Leonor inizierà a settembre la formazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principessa Leonor, figlia del re di Spagna Felipe VI, inizierà la sua formazione militare a settembre, quando entrerà nell'Accademia militare generale dell'Esercito spagnolo a Saragozza. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", la principessa riceverà un addestramento nei tre Eserciti, in un piano a cui la famiglia reale e il governo hanno lavorato insieme per mesi. È stata la ministra della Difesa, Margarita Robles, a dare la notizia nella conferenza stampa che ha fatto seguito al Consiglio dei ministri che ha ratificato il decreto che regola il suo passaggio nelle Accademie. L'articolo 2 della legge sulla carriera militare stabilisce che per il principe della Asturie può intraprendere la carriera militare e ricoprire gli incarichi militari che, per decreto sono determinati dal governo, che ha la facoltà di stabilire un regime specifico e differenziato, "tenendo conto delle esigenze della sua alta rappresentanza e del suo status di erede della Corona di Spagna".(Spm)