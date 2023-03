Regno Unito: reattori per sottomarini patto Aukus realizzati da Rolls-Royce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reattori che alimentano i sottomarini australiani di prossima generazione in costruzione nell'ambito del patto di difesa Aukus saranno realizzati da Rolls-Royce su progetto britannico. Oltre ai reattori, il Regno Unito dovrebbe fornire altre parti vitali, inclusi elementi dei sonar delle navi. Il contrammiraglio Tim Hodgson, direttore della tecnologia nucleare presso il ministero della Difesa britannico, ha dichiarato: "L'anticipazione è che l'Australia costruirà il primo sottomarino ad Adelaide. Ma inevitabilmente, i suoi componenti verranno forniti dal Regno Unito. In particolare gli impianti del reattore nella loro interezza". Come riporta il quotidiano "The Telegraph", tale accordo assicurerà anche il futuro del cantiere di produzione di Rolls-Royce a Barrow in Furness per i decenni a venire. I piani per dotare l'Australia di un sottomarino nucleare sono al centro del patto Aukus tra Regno Unito, Stati Uniti e Australia. (Rel)