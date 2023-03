Siccità: Mit, contro crisi idrica 19,8 milioni investiti in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Sono "pronti sette decreti che finanziano le altrettante Autorità di distretto. In concreto, ci sono 21 interventi di cui 4 di progettazione per il completamento o la nuova realizzazione di grandi dighe, 12 per gli interventi di interconnessione o di nuovi utilizzi da dighe esistenti. Si tratta di grandi opere di adduzione e trasporto dell’acqua. È anche già finanziata la progettazione di opere a protezione dell'inclusione del cuneo salino alla foce del fiume Po. Il finanziamento prevede 18.621.307,82 di euro a cui si aggiungono 1.220.000,00 euro di cofinanziamento per un totale di 19.841.307,8 euro. È un impegno concreto contro la crisi idrica da parte del Mit guidato da Matteo Salvini". Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). (Com)