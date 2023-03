Visegrad: presidente Parlamento Slovacchia, il gruppo ha ancora motivo di esistere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4) ha ancora le sue giustificazioni. E’ quanto ha dichiarato il presidente del Parlamento slovacco, Boris Kollar, in replica alle dichiarazioni fatte ieri dal presidente ceco, Petr Pavel, a Bratislava. Pavel ha dichiarato che “se lo pensiamo come uno strumento di coordinamento o unificazione delle politiche estere o addirittura di sicurezza, allora non può soddisfare questo ruolo alle condizioni attuali”. Per Pavel, il V4 ha un senso “come un forum di consultazione su temi condivisi” ma “non va sopravvalutato”. Secondo Kollar, il V4 garantisce ai suoi membri una voce più forte in Europa. “Il V4 non riguarda il premier dell’Ungheria, Viktor Orban, o nessun altro. E’ la cooperazione di quattro Paesi”, ha affermato Kollar. “Penso che sia importante continuare ma dobbiamo fissare le nostre priorità e comunicare gli uni con gli altri su che direzione vogliamo intraprendere. Quando non ci piace qualcosa, dobbiamo dirlo chiaramente ai partner. Penso che anche i colleghi ungheresi lo facciano”, ha continuato il presidente del Parlamento slovacco. (Vap)