I fatti del giorno - America latina (5)

- Messico: presidente Lopez Obrador, noi più sicuri degli Stati Uniti - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha dichiarato che il suo Paese è più sicuro degli Stati Uniti. "Il Messico è più sicuro degli Stati Uniti. Non ci sono problemi a viaggiare attraverso il Messico in sicurezza. Anche i cittadini statunitensi lo sanno e, naturalmente, i nostri connazionali che sono lì, sono ben informati", ha detto il capo dello stato parlando in conferenza stampa. La dichiarazione arriva dopo il rapimento di quattro cittadini statunitensi- due dei quali sono morti – mentre erano in viaggio verso la città di confine messicana di Matamoros. Venerdì, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Texas ha consigliato ai residenti di quello stato di non recarsi in Messico per le vacanze di primavera. (Res)