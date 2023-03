Siria: ong, milizie filo-iraniane sostituiscono combattenti locali con militanti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie filo-iraniane attive in Siria, sotto il comando del movimento sciita libanese Hezbollah e le Guardie rivoluzionarie iraniane, hanno sostituito durante la scorsa notte almeno 32 combattenti locali con militanti stranieri. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio. Nello specifico, le operazioni sono avvenute nelle città di Hatla, Al Mayadeen e Al Boukamal, situate nell’est del Paese, intorno alla città occidentale di Homs, e nella periferia di Aleppo, situata nel nord della Siria. Secondo le fonti citate dal Sohr, i miliziani sono stati riportati al quartier generale e sostituiti da combattenti stranieri “senza alcun preavviso”. Come spiega il Sohr, il movimento delle milizie si inserisce nel quadro della “progressiva sfiducia nei confronti dei combattenti locali e dei sospetti circa la trasmissione di informazioni sulle attività delle milizie” e avviene dopo i timori, espressi dallo stesso Sohr, circa il possibile sfruttamento del terremoto da parte delle milizie filo-iraniane per introdurre armi nel territorio siriano e appropriarsi di aiuti. (Lib)