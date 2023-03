Libano: Principato di Monaco, proseguono le indagini per frode a carico del premier Miqati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Principato di Monaco stanno proseguendo le indagini sull’attuale primo ministro del Libano, Najib Miqati, per presunto riciclaggio di denaro. Lo ha confermato il procuratore generale del Principato, Morgan Raymond, al quotidiano emiratino “The National”, indicando che le indagini continueranno anche se la magistratura ha abbandonato il procedimento per presunta frode nell’ambito del programma di mutui per alloggi sovvenzionati. Miqati è legato a tre società monegasche, tra cui il management di Sam M1, e aveva, secondo l’inchiesta, diversi conti bancari nel principato, che sono stati chiusi. Il Libano ha aperto la propria indagine sulla vicenda dei prestiti immobiliari nel 2019, dopo le accuse secondo cui politici e persone benestanti avrebbero beneficiato di prestiti fraudolenti sovvenzionati dalla Banca centrale. Presumibilmente, tra i presunti soggetti coinvolti vi sarebbero stati membri della famiglia Miqati. Il fascicolo è rimasto due anni nelle mani del primo giudice istruttore di Beirut, Charbel Abou Samra. Ma il pubblico ministero libanese, Ghassan Oueidate, ha informato Monaco nel marzo dello scorso anno che l'indagine locale era stata archiviata. (Res)