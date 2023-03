Clima: Mattarella, siccità spinge ulteriormente fenomeni migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della siccità “deriva direttamente dai mutamenti climatici e sta creando difficoltà enormi che incidono anche su altri fronti” perché “la siccità crea, in molte parti del mondo, una crisi alimentare che spinge ulteriormente i fenomeni migratori”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, a Nairobi. Vi sono zone del mondo “in cui non è più possibile la sopravvivenza alimentare a causa della siccità e questo spinge ulteriormente e comprensibilmente i flussi migratori. E' un tema centrale quello del mutamento climatico. La siccità la avvertiamo anche in Europa”. (Res)