Clima: Mattarella, non c’è secondo tempo, intervenire ora

- "Vi è una condizione generale nel mondo che sta sempre più richiamando tutti a una consapevolezza sull’impegno reale. Per quanto riguarda l'Italia, nel Pnrr vi sono strumenti che saranno utili ma è anche nel programma del governo l’impegno nella lotta al cambiamento climatico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, a Nairobi. L'Italia, ha ricordato, avverte da tempo “l’esigenza di un impegno serio, concreto e efficace di contrasto all'inquinamento atmosferico. Ci duole - ha aggiunto Mattarella - che alcuni Paesi non si rendano conto che non si può rinviare questo tema a un secondo tempo che non c'è, bisogna affrontarlo adesso con molta determinazione". (Res)