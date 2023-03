Spera: Mazzi, addolorato per perdita di un amico, preziosa risorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la scomparsa di Vincenzo Spera "amico e presidente di Assomusica, l'associazione nazionale degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, sono molto colpito e addolorato”. Lo dichiara in una nota Gianmarco Mazzi, sottosegretario di stato alla Cultura, che aggiunge: “Vincenzo, nel lavoro, ha realizzato bellissimi progetti e, grazie alla sua preparazione e competenza, è stato una preziosa risorsa anche per le istituzioni. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene". (Rin)