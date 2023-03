© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia tornato il momento delle politica, della discussione politica". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a "L'Aria che tira" su La7. "Non tocca a me tirare il carretto, tocca spingerlo", ha aggiunto. Quanto alla nuova segretaria del Pd Schlein, "Elly è solida ha esperienza più di quel che si persi e quindi è in grado dirigere un partito complesso", ha chiarito Bersani. (Rin)