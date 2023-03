Georgia: collettivo filorusso rimuove bandiera Ue dinnanzi al Parlamento e le da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collettivo filorusso Alf Info ha rimosso la bandiera dell'Unione europea issata davanti al Parlamento della Georgia per poi darle fuoco. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa "Interpressnews", secondo cui gli organizzatori dell'azione hanno posto tre richieste. "Indire un referendum e 'indicare il nome degli agenti stranieri', liberare le persone arrestate il 5 luglio del 2021 (durante la marcia del Pride), e punire in modo esemplare" coloro che, secondo loro, "hanno organizzato un golpe" in Georgia. (Rum)