Armenia-Azerbaigian: premier Pashinyan, favorevoli a mediazione di Germania e Stati Uniti

- Il premier armeno, Nikol Pashinyan, non è contrario alla mediazione di Germania e Stati Uniti nei negoziati con l'Azerbaigian. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il capo del governo di Erevan ha ricordato l'incontro che si è tenuto a Praga con la partecipazione della leadership di Armenia, Azerbaigian, Francia e Consiglio europeo lo scorso ottobre. "Abbiamo avuto negoziati efficaci, che si sono conclusi con un risultato concreto", ha osservato Pashinyan. Il premier ha inoltre affermato che, visto che "la mediazione della Francia e la logica quadripartita non piace all'Azerbaigian", ai negoziati possono partecipare cinque parti, suggerendo di "invitare la Germania e gli Stati Uniti". Infine, il primo ministro armeno ha anche detto che al momento non è previsto un incontro con la controparte azerbaigiana. "Non ho mai evitato gli incontri, ma ci devono essere garanzie per l'attuazione degli accordi", ha concluso Pashinyan. (Rum)