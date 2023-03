Maternità surrogata: Morgante (Fd'I), stop al turismo procreativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pratica dell'utero in affitto rappresenta un'altra forma di sfruttamento della donna, una nuova schiavitù che va fermata e bandita. I figli non si comprano, le donne non si sfruttano sessualmente, non le si forza ad una maternità à la carte. Consentire la maternità surrogata significa alimentare un clima di egoismo, violenza e sopraffazione; legittimare un traffico immorale che riduce i bambini a oggetto di un mercato su commissione, precludendo loro la possibilità di avere una madre e un padre; discriminare le madri biologiche che dopo gestazione e parto perdono ogni diritto sul proprio figlio". Lo afferma, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia, Maddalena Morgante, tra i firmatari della proposta di legge di modifica dell'articolo 12 della legge 19 febbraio numero 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, e responsabile Veneto dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili. "E' una battaglia di civiltà che va combattuta con decisione, in Italia e nel mondo, per fermare il mercato di bambini e lo sfruttamento di donne fragili perché in stato di povertà", conclude la parlamentare. (Com)