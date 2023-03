Egitto-Italia: il ministro Bernini al Cairo con Tajani per missione su sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è arrivata al Cairo per una missione congiunta con il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, incentrata sul tema della sicurezza alimentare. Lo riferisce un comunicato stampa. Obiettivo del viaggio, è quello di consolidare un partenariato tra l’Italia e l’Egitto sulla sicurezza alimentare per rafforzare la cooperazione bilaterale in campo agricolo, agroalimentare e della gestione delle acque, anche sotto il profilo della ricerca. Nel corso della missione il ministro, insieme al vice premier Tajani, incontra il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e il primo ministro, Mostafa Madbouly. Nel pomeriggio, il ministro Bernini incontrerà il ministro dell’Educazione superiore e della Ricerca scientifica, Mohamed Ayman Ashour. (Res)