Gabon: incidente navale, presidente Ali Bongo proclama tre giorni di lutto nazionale

- Il presidente del Gabon, Ali Bongo, ha indetto tre giorni di lutto nazionale a seguito di un incidente navale che ha provocato sei morti e una ventina di dispersi. È quanto annunciato dallo stesso capo dello Stato in un breve discorso trasmesso ieri sera dall'emittente televisiva nazionale. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, la sospensione di tutti gli eventi festivi e sportivi nel periodo mattutino. Il traghetto "Esther Miracle", una nave mista passeggeri e merci, è affondata al largo della costa della capitale, Libreville, la scorsa settimana. Il traghetto operava tra Libreville e la città petrolifera di Port-Gentil. Il suo relitto è stato rilevato a una profondità di 30 metri. In seguito all'incidente, il governo ha sospeso quattro funzionari e il pubblico ministero ha annunciato l'apertura di un'inchiesta, mentre proseguono le ricerche per trovare le persone scomparse. Nel frattempo le organizzazioni della società civile hanno annunciato che intendono presentare una denuncia contro lo Stato del Gabon e la Royal Coast Marine (Rcm). (Res)