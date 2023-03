Moldova: ministro Difesa, rafforzeremo la capacità di monitoraggio dello spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di intercettazione missilistica è estremamente costoso, ma le autorità della Moldova stanno compiendo maggiori sforzi per rafforzare, almeno, le capacità di monitoraggio dello spazio aereo. Lo ha detto il ministro della Difesa moldavo, Anatolie Nosatii, all'emittente radiofonica "Vocea Basarabiei". Secondo il ministro della Difesa sono già in corso discussioni con i partner per lo sviluppo in merito alla fornitura all'Esercito nazionale di attrezzature speciali per la sorveglianza dello spazio aereo. Il ministro della Difesa afferma che il rischio di un'aggressione militare è minimo, fintanto che l'esercito ucraino riuscirà a mantenere la linea del fronte lontana dal confine con la Moldova. Secondo Nosatii, le minacce più gravi alla stabilità della Moldova riguardano gli elementi di una guerra ibrida condotta dalla Russia attraverso le forze politiche favorevoli al Cremlino. "Pericoli e minacce militari dirette, non lo sono. Abbiamo problemi in termini di pericoli indiretti che vediamo quotidianamente nel Paese. Le forze che non hanno buone intenzioni, quelle che hanno obiettivi diversi da quelli nazionali, stanno cercando di destabilizzare la situazione nel Paese", ha detto Nosatii. (segue) (Rob)