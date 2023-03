Moldova: ministro Difesa, rafforzeremo la capacità di monitoraggio dello spazio aereo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destabilizzazione è un desiderio delle forze filorusse, anticostituzionali, che non agiscono nell'interesse dei cittadini della Moldova. La difesa dello spazio aereo è un argomento che non è stato affrontato molto prima perché è un campo molto costoso. Ma i rischi e le minacce che ci sono ora ci hanno fatto rivedere questo approccio, elaborare azioni concrete per garantire che i cittadini siano informati", ha detto il ministro. Dall'inizio della guerra in Ucraina, la sicurezza dello spazio aereo è la priorità del governo di Chisinau. Secondo il ministro, un moderno sistema antiaereo, costituito da radar e missili di intercettazione, è estremamente costoso e inaccessibile per la Moldova. Invece, secondo Nosatii, è possibile migliorare il sistema di monitoraggio dello spazio aereo per informare la popolazione sui potenziali pericoli. (Rob)