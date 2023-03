Salute: Zingaretti (Pd), destra taglia 80 per cento bonus psicologico, servono investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 15 Marzo, sarà la giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare. “Basta pacche sulle spalle ai ragazzi e ragazze. Ci vuole coerenza. La destra ha tagliato l'80 per cento dei fondi per il bonus psicologo”. Lo dichiara in una nota il deputato del Partito democratico Nicola Zingaretti. “Eppure in Italia le statistiche ci parlano di un'incidenza molto alta di disagi psicologici tra i ragazzi. Più di 300 mila adolescenti – spiega Zingaretti – fanno uso di psicofarmaci senza prescrizione e un ragazzo su due sotto i 18 anni soffre di disturbi post-traumatici”. “Servono più investimenti in strutture e personale psichiatrico, non meno risorse. Perché – aggiunge il deputato Pd – di 340 mila richieste di bonus psicologo arrivate durante il governo Draghi ne è stata accolta solo una su dieci. Serve una rete di ascolto capillare”. “Serve un numero gratuito di assistenza. Serve potenziare la rete dei consultori. Serve assumere nei prossimi 5 anni almeno 7000 psichiatri, psicologi e neuropsichiatri infantili”, conclude Zingaretti. (Rin)