Imprese: accordo tra Intesa Sanpaolo e Confapi Cuneo per sostenere Pmi territorio (3)

- "A Cuneo - ha aggiunto - è attivo il Laboratorio Esg, punto d’incontro fisico e virtuale con cui vogliamo stimolare la consapevolezza delle aziende sulla transizione ambientale, sociale, digitale e di governance. Per le piccole e microimprese abbiamo di recente lanciato Crescibusiness, che prevede un plafond nazionale di 5 miliardi di euro e l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti tramite Pos in negozio fino a 15 euro. Non ultima, l’attenzione marcata alla tenuta delle filiere, cruciali per preservare la catena del valore e facilitare l’accesso al credito anche delle realtà minori: con il programma Sviluppo Filiere acceleriamo la crescita dei sistemi produttivi locali, solo in Piemonte abbiamo siglato 83 contratti di filiera, che coinvolgono 3.700 fornitori per un giro d’affari di 9,9 miliardi di euro". "Grazie a questo protocollo, siglato con un istituto bancario di primo piano con cui si è instaurato un vero clima di collaborazione, Confapi vuol dare un aiuto concreto alle proprie imprese associate che sono la chiave di svolta e un motore di crescita importante, dell’economia del nostro territorio - ha sottolineato Massimo Albertengo, presidente di Confapi Cuneo - Tra gli obiettivi principali dell’accordo, c’è la spinta agli investimenti sostenibili attraverso linee di finanziamento ad hoc, progetti per favorire l’accesso ai fondi del Pnrr e la digitalizzazione dei processi aziendali. Dopo i difficili anni di crisi economica dovuta alla pandemia e alla congiuntura internazionale – ha aggiunto Albertengo - siamo chiamati ad affrontare lo sviluppo economico del Paese fornendo sempre nuovi strumenti a supporto dei nostri associati e questo accordo rientra nell’ampio piano di sviluppo che, insieme all’amico Pier Antonio Invernizzi di Inalpi che mi ha preceduto alla presidenza di Confapi, stiamo portando avanti da alcuni anni per sostenere quel legame indissolubile, tra imprese e territorio, che ha sempre contraddistinto la nostra Provincia". (Com)