Eritrea-Somalia: incontro Afwerki-Mohamud ad Asmara, focus su destino dei militari somali

- Il presidente eritreo Isaias Afwerki ha ricevuto ieri sera nel palazzo presidenziale di Asmara l'omologo somalo Hassan Sheikh Mohamud, con il quale ha tenuto approfondite discussioni inerenti le relazioni bilaterali tra i due Paesi fratelli, i recenti sviluppi in Somalia e il sostegno eritreo alla stabilità della Somalia. "I due leader hanno concordato sull'imperativo di cercare soluzioni durature ai problemi della Somalia da parte dei somali stessi senza ingerenze straniere. Hanno anche discusso questioni regionali di reciproca importanza. Il presidente Mohamud è tornato a casa questa mattina dopo una fruttuosa visita", afferma su Twitter il portavoce della presidenza eritrea, Yemane Meskel. Si tratta della seconda visita di Mohamud ad Asmara dopo quella effettuata nel luglio scorso. È probabile che, come in quel frangente, al centro dei colloqui ci sia stato il destino dei migliaia militari somali addestrati in Eritrea e inviati a combattere nella guerra del Tigrè, in Etiopia. La loro presenza ed addestramento ha sollevato forti polemiche in Somalia dopo che nel giugno 2021 il relatore speciale delle Nazioni Unite, Mohamed Babiker, ha denunciato per primo l'invio delle truppe somale nel Tigrè per combattere al fianco delle forze federali etiopi e di quelle eritree contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). (segue) (Res)