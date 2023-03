Sardegna: estate ricca di voli dall'aeroporto di Cagliari, c'è anche la rotta per Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione estiva 2023 dell’aeroporto di Cagliari decollerà domenica 26 marzo e si preannuncia ricca di interessanti novità e conferme in tema di destinazioni, collegamenti, posti offerti e frequenze. La prossima estate si presenta infatti con una programmazione che vedrà un totale di 92 rotte dirette, suddivise tra 41 collegamenti nazionali, 50 internazionali e 1 intercontinentale, operate da 23 compagnie aeree verso 70 destinazioni, per un totale di 19 Stati collegati. Novità storica nel network sarà il collegamento con tre voli alla settimana diretti su Dubai, primo collegamento intercontinentale di linea mai operato in Sardegna, oltre alle novità assolute per Atene e Göteborg. (segue) (Rsc)