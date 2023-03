Sardegna: estate ricca di voli dall'aeroporto di Cagliari, c'è anche la rotta per Dubai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, l’offerta dell’Aeroporto di Cagliari vedrà circa 4.200.000 posti in vendita di cui ben 1.300.000 sui mercati internazionali. Queste le principali novità per i voli di linea per l'estate 2023: Atene operato con 2 voli a settimana da Volotea; Barcellona operato con 3 voli a settimana da Volotea; Brindisi operato con 2 voli a settimana da Volotea; Dubai operato con 3 voli a settimana da flydubai; Firenze operato con 4 voli a settimana da Volotea; Genova operato con 2 voli a settimana da Ryanair; Göteborg operato con 2 voli a settimana da Ryanair; Innsbruck operato con 1 volo a settimana da Marathon Airlines; Lione operato con 2 voli a settimana da easyJet. (Rsc)