Repubblica Ceca-Italia: a Praga un focus sul settore spaziale per Giornata internazionale della donna

- Nel quadro delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, l'ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di cultura di Praga organizzano oggi, martedì 14 marzo, un focus sul settore spaziale. I lavori prenderanno il via alle ore 18.00 nella Cappella barocca dell'Istituto con un saluto dell'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Mauro Marsili, cui farà seguito una tavola rotonda con personalità italiane e internazionali del settore spaziale incentrata sul ruolo e i contributi delle scienziate, delle ricercatrici e delle professioniste nel campo dello spazio, sulle nuove opportunità per i giovani e su alcuni esempi di antesignane che sono entrate nella storia delle attività spaziali. Con il coordinamento dell'addetta spaziale dell'ambasciata d'Italia a Praga, Maria Cristina Falvella, interverranno la scienziata dell'Istituto nazionale di astrofisica Patrizia Caraveo, la presidente dell'associazione Women in Aerospace Europe e Responsabile dell'ufficio del direttore esecutivo dell'agenzia Euspa - European Union Agency for the Space Programme Christina Giannopapa, la ricercatrice presso Ceitec - Central European Institute of Technology di Brno Azin Shahsavar, e la dottoranda Katarína Rovenska'. Al termine della tavola rotonda, che si terrà in inglese, saliranno sul palco alcuni studenti del liceo ceco-italiano Ustavni' di Praga per presentare i loro elaborati dedicati al tema della giornata. I lavori proseguiranno con la proiezione in italiano con sottotitoli in inglese del film "Il diritto di contare" ("Hidden Figures") di Theodore Melfi, la storia di tre matematiche che hanno dato un contributo fondamentale ai primi viaggi della Nasa nello spazio. La serata si concluderà con un ricevimento di networking negli spazi dell'Istituto, di cui quest'anno ricorrono i cento anni dall'apertura al pubblico. (Vap)