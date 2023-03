Municipio Roma IV: educazione sociale e inserimento lavorativo, accordo per progetti con Acli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo accordo - aggiunge Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV - è la base da cui partire. Il coinvolgimento delle aziende è fondamentale. Questa amministrazione sta dando un segnale forte della volontà di rilanciare il territorio, di creare le condizioni per uno sviluppo economico sostenibile. Le aziende hanno bisogno di personale. Se realizziamo un canale di collegamento tra domanda e offerta di lavoro, tra le persone e le aziende, risolviamo al 50 per cento i problemi della bassa occupazione e del basso reddito che affliggono il nostro Municipio. Portare grandi investimenti privati e pubblici, migliorare le infrastrutture del territorio, creare le condizioni per la crescita sociale, culturale ed economica sono impegni che questa amministrazione ha preso con i cittadini e li stiamo portando avanti con determinazione. Ringrazio per l'ottimo lavoro e il costante impegno l'assessora alle Politiche educative, scolastiche e Pari opportunità del Municipio Roma I, Annarita Leobruni, l'assessora alle Politiche sociali, Giovanna Sammarco, e la presidente della commissione Affari generali e Attività produttive, Annalisa Garofalo". (segue) (Com)