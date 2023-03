Municipio Roma IV: educazione sociale e inserimento lavorativo, accordo per progetti con Acli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contenta come assessorato alle Pari Opportunità - conclude Leobruni - di aver avviato questo progetto di laboratorio di avviamento al lavoro, dandogli un taglio principalmente al femminile. In un contesto dove i dati Istat ci dicono che le donne nella pandemia hanno dovuto rinunciare al lavoro o lo hanno perso, è importante fare rete tra associazioni e aziende con il supporto del Municipio per favorire la domanda e l'offerta. Ringrazio Acli ma anche Elis per essersi messi a disposizione e la presidente della commissione Affari generali Annalisa Garofalo per aver organizzato la presentazione". Per le Acli di Roma era presente anche la dottoressa Simona Onofri, sociologa del lavoro e referente del progetto "Generiamo Lavoro: un cantiere Aperto". Al termine dell'incontro è stato preparato, dai ragazzi dell'istituto Alberghiero Elis, un buffet proprio con i prodotti recuperati dal progetto "Il cibo che serve", un modo per passare dalle eccedenze alle eccellenze. (Com)