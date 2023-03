Pakistan: Khan, mandato d’arresto per minaccia a giudice sospeso fino al 16 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procedimento sul “caso Toshakhana”, invece, è partito dalla Commissione elettorale, che il 21 ottobre ha disposto l’interdizione di Khan dalle cariche pubbliche per cinque anni, ritenendolo coinvolto in “atti di corruzione” per aver reso dichiarazioni false ed erronee, e ha inviato le informazioni al tribunale. L’organismo elettorale si è pronunciato dopo aver esaminato un esposto ricevuto da politici della coalizione di governo e ascoltato la controparte, che ha ammesso la compravendita di alcuni doni (diversi orologi e gemelli, un anello e una penna) ricevuti da capi di Stato quando era primo ministro: Khan ha detto di aver comprato i doni dal Toshakhana per 21,56 milioni di rupie e di averli rivenduti per 58 milioni. (segue) (Inn)