Pakistan: Khan, mandato d’arresto per minaccia a giudice sospeso fino al 16 marzo (4)

- Alla decisione della Commissione elettorale sul “caso Toshakhana” sono seguite proteste del Pti, degenerate in scontri con la polizia, per i quali Khan è stato accusato di altri reati: terrorismo e tentato omicidio. Per la prima accusa è competente il Tribunale antiterrorismo (giudice Raja Jawad Abbas Hassan); dell’altro caso, nato da una denuncia di un parlamentare della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N), Mohsin Shahnawaz Ranjha, si occupa l’Alta corte di Islamabad (giudice Aamer Farooq). Khan è libero su cauzione anche per un presunto finanziamento illecito, procedimento in carico a un tribunale della capitale specializzato in reati finanziari (giudice Rakhshanda Shaheen). (Inn)